Juntas podem vir a ajudar na adesão aos vales eficiência

Programa de combate à pobreza energética chegou apenas a nove mil famílias. Valor deverá ser revisto.

O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, admitiu esta quinta-feira a "insatisfação" com o programa dos vales eficiência, criado em 2021, que permite renovar as habitações das famílias mais vulneráveis, aumentar a eficiência das casas e combater a pobreza energética. O Governo pondera rever a iniciativa, nomeadamente o aumento do valor dos vales e o envolvimento das juntas de freguesia para subir a adesão. Foram atribuídos cerca de nove mil vales. Por esta altura, deveriam ser 20 mil.