Júri de Exames não admite ajustes no calendário de provas por causa da greve de professores

As provas nacionais exigem uma "gigantesca máquina" logística e medidas de segurança nacional. O presidente do Júri Nacional de Exames não é adepto de rankings mas um defensor da avaliação externa enquanto garante da equidade contra a inflação de notas. Em entrevista ao JN, Luís Almeida, não refere ajustes feitos ao processo por causa da greve de professores. O calendário tem de ser cumprido, frisa, pelos alunos, pelas candidaturas ao Ensino Superior e pelo arranque do próximo ano letivo. A digitalização das provas, garante, vai permitir correção mais rápida e transparente.

O que faz o Júri Nacional de Exames (JNE)?