Justiça pede parecer à Medicina Legal sobre bebé sem rosto

O Ministério Público (MP) vai pedir um parecer técnico científico ao Instituto de Medicina Legal no caso do bebé que nasceu sem rosto no Hospital de São Bernardo, em Setúbal, a 7 de outubro, e cuja gestação foi acompanhada pelo médico Artur de Carvalho.

Ao que o JN apurou junto de fonte da investigação, o MP está nesta fase a recolher todos os elementos clínicos, ecografias e documentos médicos que estiveram na origem da queixa-crime apresentada pela família e que motivou a abertura do inquérito. Esses documentos serão depois enviados pelo MP ao Instituto de Medicina Legal com o fim de obter o parecer científico a incluir no processo e suportar uma eventual acusação ao médico pelo crime de negligência médica.