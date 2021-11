Kiko estava desaparecido há seis anos e agora foi devolvido à família

Angélica Cavaleiro Hoje às 13:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Um cão que estava desaparecido há cerca de seis anos, desde 2015, foi recuperado, na última terça-feira, na Quinta do Anjo, em Palmela, Setúbal, por militares da GNR.

Os militares receberam uma denúncia sobre uma matilha na via pública, na zona das Marquesas, na Quinta do Anjo, e quando averiguavam a situação depararam-se com Kiko, revelou ao JN fonte da GNR.

A equipa policial verificou que o cão tinha microchip e, ao realizar uma pesquisa na base de dados do Sistema de Informação de Animais de Companhia, concluíram que o cão, tinha dona, que foi contactada. Kiko estava desaparecido há seis anos e regressou agora a casa.