Kits de bicicletas chegaram a quase 100 escolas do país

Governo vai monitorizar se os equipamentos estão a ser utilizados. Menores aprenderão a circular em ciclovias.

Os kits destinados a alunos do 2.º Ciclo para aprender a andar de bicicleta na escola vão chegar, até amanhã, a 95 estabelecimentos de ensino. O intuito é que, até ao final de 2024, haja bicicletas e capacetes em 863 escolas, que terão autonomia para definir se a aprendizagem acontece nas aulas de Educação Física ou no programa do Desporto Escolar. Hoje é entregue um kit na Escola Básica e Secundária de Paredes pelos secretários de Estado da Juventude e Desporto e o da Educação. O Governo vai monitorizar se os kits estão a ser utilizados.

A entrega dos kits será gradual, sendo que, até ao final deste ano, está prevista a chegada de bicicletas e capacetes - 20 por cada estabelecimento - a 259 escolas, adiantou José Vítor Pedroso, diretor-geral da Educação ao JN. O projeto "Desporto Escolar sobre Rodas" visa sobretudo escolas do 2.º Ciclo, pelo que "as bicicletas podem ser usadas por outras escolas do agrupamento", ou seja, alunos mais novos ou mais velhos. José Vítor Pedroso relembra, todavia, que o público-alvo são os alunos dos 5.º e 6.º anos de escolaridade.