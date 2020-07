Laboratório Militar produz fármacos para doenças raras

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 07:31 Facebook

O Laboratório Militar produz cerca de 50 medicamentos que a indústria desenvolve de forma intermitente ou que não existem no mercado nacional.

A instituição do Exército assegura vários fármacos que são a única resposta para pessoas com doenças raras e que as farmacêuticas "não têm interesse" em produzir. Há um medicamento em concreto que é feito para menos de uma mão-cheia de pessoas - a doença de Menkes, cuja esperança de vida raramente ultrapassa um ano.

A coronel Margarida Figueiredo, diretora do Laboratório Militar, sublinha a missão da instituição no apoio à sociedade civil. "Devido aos interesses económicos da indústria, há medicamentos que deixaram de ser produzidos. No entanto, por solicitação dos hospitais civis, estamos a produzi-los", explica ao JN.