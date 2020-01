Laboratório raciona medicamento de combate ao cancro

Inês Schreck Hoje às 08:27 Facebook

No final do ano passado, doentes oncológicos do Hospital Pulido Valente, em Lisboa, viram os seus tratamentos de quimioterapia adiados por falhas no fornecimento do fármaco Mitomicina-C.

O Ministério da Saúde responsabiliza a farmacêutica Medac por disponibilizar quantidades insuficientes da substância e por dar "informação pouco rigorosa sobre as datas de entrega", o que acabou por adiar um pedido de importação excecional. Ao JN, a empresa explicou que tudo aconteceu porque outro laboratório deixou inesperadamente de comercializar o fármaco. E admitiu que, por falta de produto, foi obrigada a racionar para conseguir dar resposta a todos os hospitais.

"É mais uma falha com que os oncologistas têm de lidar", reage o diretor do Programa Nacional para a área das Doenças Oncológicas, da Direção-Geral da Saúde. José Dinis realça que a Mitomicina-C é um fármaco barato, e com utilização reduzida, mas ainda assim necessário porque não tem substituto à altura. É essencialmente usado para prevenir recidivas no carcinoma superficial da bexiga (tratamento adjuvante) e como tratamento principal na neoplasia do canal anal, acrescenta.