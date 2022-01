Lacerda Sales: "A melhor arma que temos é a vacina, a imunidade natural é mais perigosa"

Inês Schreck Hoje às 06:58 Facebook

Viveu quase todo o mandato em pandemia e é dessa luta que guarda as maiores lições de vida. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde desde setembro de 2020, António Lacerda Sales garante que está tudo planeado para um grande aumento da incidência da covid-19 nos próximos dias.

Nas últimas vagas e na que estamos a viver agora fica a sensação de que corremos atrás do prejuízo, não se anteciparam. O que é que falhou?

Permita-me discordar. Acho que hoje temos no SNS planeamento, logística e medidas mais bem preparadas, mais robustas e capacitadas. Não corremos atrás do prejuízo, pelo contrário, antecipámos medidas. E, a prova disso, foram as últimas medidas aprovadas quando antevimos uma sobrecarga dos serviços de saúde devido à transmissibilidade desta ómicron.