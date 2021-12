Lacerda Sales em Leiria e José Luís Carneiro em Braga nas Listas do PS

Delfim Machado Hoje às 07:59 Facebook

O PS já escolheu a maioria dos cabeças de lista e volta a apostar em ministros para lugares cimeiros.

O secretário-geral-adjunto do PS, José Luís Carneiro, é o escolhido para liderar a lista do círculo eleitoral de Braga às eleições de 30 de janeiro. O JN confirmou que a escolha está fechada, tal como sucede com António Lacerda Sales, secretário de Estado Adjunto e da Saúde, que sobe do terceiro para primeiro lugar na lista de Leiria.

A maioria das distritais só aprova amanhã os nomes das listas candidatas pelo PS, mas os cabeças de lista são escolhidos por António Costa e só na próxima segunda-feira é que a Comissão Política Nacional ratifica todos os candidatos. No entanto, há muitas listas cujo primeiro nome o JN já conseguiu confirmar.