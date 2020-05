Glória Lopes Hoje às 15:06 Facebook

Lamas tornou-se em poucos anos o maior produtor de Trás-os-Montes. Já vende para a Arábia Saudita, Singapura, Noruega ou Inglaterra.

Poucos sabem que na Arábia Saudita, Singapura, Inglaterra e Noruega se consome cereja produzida em Lamas, pequena aldeia com 250 habitantes de Macedo de Cavaleiros, que em poucos anos se tornou no maior produtor de Trás-os-Montes, onde a maior parte da população tem pomares e conta com um dinheiro extra na primavera à conta desta colheita sazonal.