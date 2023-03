Lançados primeiros avisos do Portugal 2030

JN Hoje às 11:03 Facebook

A concurso estão 400 milhões de euros.

O Governo acaba de anunciar, nesta sexta-feira, a abertura dos primeiros 13 avisos do Portugal 2030, estando a concurso cerca de 400 milhões de euros. Em comunicado, o gabinete da ministra da Presidência esclarece que os avisos abrangem áreas como a formação, a saúde, a ferrovia ou o ambiente. A estes primeiros avisos, seguir-se-ão os concursos dos programas COMPETE 2030 e Mar 2030, "sendo que a prioridade do Governo é a abertura das candidaturas para as empresas", adiantam.

No pontapé de saída do Portugal 2030 - que totaliza 23 mil milhões de euros a aplicar até 2027 -, destaque para o Programa Pessoas 2030, que aposta na formação avançada, "abrindo candidaturas para o apoio a bolsas de doutoramento, privilegiando a sua orientação para o mercado". Mas também para o Programa Sustentável 2030, com projetos de proteção e defesa do litoral, incluindo "ações de reposição e proteção costeira". Ou, ainda, na área da Saúde, o Programa Lisboa 2030 para equipamentos hospitalares, nomeadamente em oncologia, cardiologia e oftalmologia.

O gabinete de Mariana Vieira da Silva adianta, por último, que, com vista a uma maior previsibilidade no acesso aos fundos europeus, "será publicado no próximo semestre o plano anual de avisos", o que permitirá aos "potenciais beneficiários conhecer os concursos que estão disponíveis nos três quadrimestres seguintes". Refira-se que ao Portugal 2030 acrescem 16,6 mil milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (até 2026).