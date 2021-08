Lançar uma moção "não é difícil" mas exige lutar contra o tempo

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 10:27 Facebook

Tem 36 anos, é militante do PS há 10 e, pela primeira vez, decidiu apresentar uma moção ao congresso. O maior desafio foi conseguir as cerca de 60 assinaturas necessárias. "Alguns subscritores não conhecia de todo", conta Filipe Beja ao JN.

A lenta vitória do país no combate contra a pandemia fê-lo pensar que era tempo de começar a projetar o futuro do país. Por esse motivo, a moção "Reerguer Portugal" aponta três prioridades: "mobilizar o PS, reorganizar a ação governativa e preparar as autarquias para executar o PRR", lê-se no documento.

Filipe Beja aprendeu uma "lição" com a pandemia: "A austeridade, por si só, não resolve os problemas do país", aponta.

Dessa forma, algumas "discussões internas" que este coordenador da secção de Ambiente e Território da distrital de Lisboa do PS foi tendo levaram-no a avançar com uma moção que diz ter "esperança" de ver aprovada este domingo.

"Não é difícil" apresentar uma moção, garante. No entanto, revela ter tido uma dificuldade: "Tinha de submeter a moção até meio de junho e não sabia quem eram os delegados", relata.

Para ser aceite, a moção teria de reunir as assinaturas de, pelo menos, 5% dos delegados - ou seja, cerca de 60. Filipe Beja conseguiu 148 e nem precisou de lançar apelos nas redes sociais.

Começou por contactar delegados seus conhecidos. "Um deles disse-me que ia arranjar mais gente. Comecei a receber várias mensagens de Whatsapp, algumas de pessoas que não conhecia de todo. Eram conhecidos de conhecidos". Vários signatários "deram dicas que me fizeram alterar algumas coisas", afirma.

Três tópicos, um "tabu"

A primeira prioridade da moção "Reerguer Portugal" é dar "maior prioridade às áreas do ambiente, território e desenvolvimento sustentável", afirma Filipe Beja.

O socialista lamenta que as distritais de Lisboa e do Porto sejam as únicas a ter uma secção própria para trabalhar temas relativos a estas áreas, que garante serem potenciais geradoras de emprego.

O segundo ponto do documento propõe a "reorganização da ação governativa". Filipe Beja admite este possa ser o maior "tabu" do texto que impulsionou, mas assegura que a solução não implica, necessariamente, uma remodelação do Governo.

Esse tópico advoga que o Governo deve adaptar-se aos "desafios transversais" da "resiliência" pós-pandemia e das "transições digital e climática". Dado o "novo ciclo" aberto pela covid-19, a adaptação aos novos tempos "é algo que terá sempre de ser feito", considera Filipe Beja.

O último tópico da moção prende-se com a execução do PRR por parte das autarquias, que o militante considera ter de ser levada a cabo com "eficácia e transparência". "É importante saber para onde vai o dinheiro", realça - tanto para bem do país como para combater os "populismos" emergentes.