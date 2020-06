Hospital de Loures com 100% de ocupação, 87 casos em lar de Odivelas

Sandra Alves Hoje às 15:54, atualizado às 16:24 Facebook

Um lar em Caneças, no concelho de Odivelas, regista 87 casos de covid-19, confirmou a diretora-geral da Saúde. "Os profissionais são os grandes vetores de entrada da doença nos lares", frisou Graça Freitas.

Os lares de idosos continuam a ser um motivo de atenção e preocupação das autoridades de saúde, reiterou a diretora-geral da Saúde, esta segunda-feira, na conferência de imprensa sobre a evolução da pandemia em Portugal.

Graça Freitas confirmou a existência de um surto num lar de Caneças, no concelho de Odivelas, com 60 utentes e 27 funcionários infetados.

"Os profissionais são os grandes vetores da doença, da entrada da doença nos lares", alertou. "Muito mais do que as visitas", acrescentou Graça Freitas, para justificar a manutenção das visitas aos lares enquanto for este o cenário.

Odivelas é um dos cinco concelhos da região de Lisboa e Vale do Tejo - a par de Lisboa, Sintra, Amadora e Loures - que registam mas novos casos de infeção do novo coronavírus. Esta segunda-feira o primeiro-ministro António Costa reuniu com os autarcas destes municípios e, no final, anunciou mais restrições para conter a propagação da covid-19 que entram em vigor as 00.00 horas de terça-feira.

Questionado na conferência de imprensa, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, confirmou os hospitais de Amadora-Sintra (Fernando Fonseca), de Loures (Beatriz Ângelo) e de Setúbal (São Bernardo) são os mais pressionados atualmente, registando ocupação de 93%, 100% e 86%, respetivamente.