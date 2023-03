Lar no Montijo inspecionado pela segunda vez numa semana

JN/Agências Hoje às 15:48 Facebook

Twitter

Partilhar

A Segurança Social realizou, nesta segunda-feira, uma segunda inspeção ao Lar Peninsular, no Montijo, depois da que foi realizada há uma semana, na sequência de uma denúncia de alegados maus-tratos aos utentes.

"Na sequência de denúncia, a Segurança Social realizou uma ação inspetiva à referida instituição [Lar Peninsular, no Montijo] no dia 06 de março. Hoje, a Segurança Social encontra-se na instituição a realizar nova fiscalização. As ações inspetivas não têm aviso prévio", informou o Instituto da Segurança Social (ISS), em resposta a perguntas da agência Lusa.

"Como acontece em todas as ações inspetivas, caso sejam identificados indícios de práticas que possam configurar crime serão de imediato participadas ao Ministério Público", acrescenta o instituto.

PUB

O ISS nada diz sobre as conclusões da inspeção realizada no passado dia 06 de março, embora se saiba que o Lar Peninsular continuou a funcionar normalmente, pelo menos até hoje, nem sobre os motivos que determinaram a realização de uma segunda inspeção, realizada esta segunda-feira, e que, entretanto, já foi concluída.

Até ao momento, também não foi possível confirmar junto da Procuradoria-Geral da República se, entretanto, foi aberto algum processo-crime relacionado com o Lar Peninsular.

As denúncias de alegados maus tratos aos utentes daquele lar de idosos foram divulgadas pelo canal de televisão SIC, que esta segunda-feira disse haver também "suspeitas de usurpação e desvio de dinheiro dos utentes" na referida instituição.

O Lar Peninsular, no Montijo, distrito de Setúbal, pertence ao proprietário do Lar Delicado Raminho, na Lourinhã, que foi encerrado na semana passada na sequência das ações de fiscalização da Segurança Social, após denúncias por alegados maus-tratos aos utentes.

A agência Lusa questionou também o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) sobre as conclusões das inspeções recentes efetuadas no Lar Peninsular, mas ainda não obteve resposta.