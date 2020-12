Lares começam vacinação em janeiro, mas só naqueles sem surtos ativos

JN/Agências Hoje às 12:51 Facebook

A ministra da Saúde disse esta segunda-feira que está previsto começar a vacinação covid-19 nos lares no início de janeiro, mas explicou que nas unidades com surtos ativos isso só acontecerá quando estes estiverem resolvidos.

"Neste momento está a ser concluído o processo de identificação das estruturas residenciais para idosos que são objeto desta administração, sendo certo que há uma circunstância que temos de ter presente, que são as unidades que têm surtos, que não serão alvo de vacinação enquanto o surto se mantiver ativo, por uma questão de segurança", disse Marta Temido, que falava no Hospital Curry Cabral.

A ministra falava depois de ter assistido à vacinação de duas enfermeiras do Curry Cabral e do diretor do serviço de infecciologia desta unidade hospitalar, Fernando Maltez.