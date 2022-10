Lares ficam com bónus de meia pensão dos utentes

Lei prevê que os idosos internados tenham de entregar entre 75% e 90% do rendimento às IPSS.

A maior parte do bónus de meia pensão que os reformados e os pensionistas vão começar a receber a partir de hoje deverá ficar para os lares das misericórdias e de outras instituições particulares de solidariedade social (IPSS), no caso dos idosos internados.

Tal como já acontece com as pensões, uma percentagem que varia entre 75% e 90% do montante recebido pelo idoso tem de ser entregue ao lar. Ainda assim, há instituições com dúvidas e que solicitaram esclarecimentos ao Governo sobre se podiam ou não ficar, como a lei prevê, com grande parte do valor da meia pensão que é paga hoje. No entanto, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social nada disse às instituições e também não respondeu às questões do JN.