Lares já receberam mais de mil idosos abandonados nos hospitais

Segurança Social financia vagas a quem não tem para onde ir. Pedida solução permanente.

A Segurança Social colocou em lares 1259 idosos, que tinham alta clínica, mas continuavam a ocupar camas de hospital por não terem para onde ir, desde o início da pandemia e até meados de dezembro. Os internamentos sociais são um problema recorrente no Serviço Nacional de Saúde e a covid-19 agravou-o. Hospitais e IPSS aprovam a solução provisória, mas pedem respostas definitivas.

O mais recente acordo do Estado com o setor social para colocar idosos em lares foi assinado em novembro e prevê 475 novas vagas. Este acordo, a somar aos mecanismos tradicionais de apoio a lares, permitiu libertar 1259 camas em hospitais, até meados de dezembro, disse fonte oficial do ministério.