Lava as mãos de forma adequada e sempre que necessário?

Raquel Duarte Hoje às 10:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Lavar as mãos de forma adequada é uma das principais formas de evitar a transmissão do novo coronavírus. Saber quando e por quanto tempo deve lavar as mãos pode fazer toda a diferença.

Quanto tempo devo demorar a lavar as mãos?

As orientações internacionais e nacionais recomendam a lavagem das mãos por pelo menos 20 segundos. Se tiver dificuldade em contabilizá-los, cante a música inteira dos "Parabéns a você" antes de enxaguar. Apressar o processo pode aumentar o risco de transmissão da infeção.

Quando deve lavar as mãos?

Sempre que entrar em casa, quando estiver a sair de um lugar público, depois de tocar numa superfície que pode ter sido tocada por outras pessoas (maçanetas de porta, mesas, puxadores, carrinhos de compras...), antes de tocar no seu rosto.

Deve lavar sempre as mãos, antes e depois de: cozinhar, usar o quarto de banho, tocar o seu animal de estimação, espirrar, assoar o nariz ou tossir, comer, manusear o lixo. Deve estabelecer rotinas.

Como lavar adequadamente as mãos?

Comece por molhar as mãos com água e em seguida ensaboe-as bem certificando-se que lava as palmas, dorso, dedos, unhas e pulsos. Esfregue vigorosamente por pelo menos 20 segundos (a Direção-Geral de Saúde tem uns vídeos explicativos que o poderão ajudar). Seque bem as mãos. Se estiver num quarto de banho público, aproveite o toalhete descartável para, depois de secar as mãos, fechar a torneira e abrir a porta.

O que fazer se estiver num quarto de banho público sem sabão

Deve mesmo assim lavar as mãos, com água, seguindo o normal procedimento. Se possível, usar desinfetante após secagem das mãos. Não é o ideal, mas é preferível a não lavar as mãos. Assim que puder, lave as mãos com água e sabão de forma adequada.

Posso usar desinfetante em vez de sabão?

Pode, se usar desinfetante com concentração de álcool superior a 70%. Se estiver no autocarro, a entrar e a sair de uma loja, no seu escritório, o desinfetante é uma boa opção. No entanto, se tiver saído do quarto de banho, se estiver a cozinhar, é preferível lavar bem as mãos com água e sabão. A lavagem adequada com água e sabão deverá ser sempre a primeira opção, desde que possível.

Lavar as mãos é uma maneira fácil e eficaz de impedir a transmissão de infeções - e o melhor de tudo é que só depende de si.

Pneumologista