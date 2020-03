Lavandarias "self-service" impõem novas regras

Marta Neves Hoje às 17:53 Facebook

Estabelecimentos têm afixadas orientações nas montras. Não são permitidas mais de três pessoas nos espaços.

As lavandarias self-service continuam a funcionar no seu horário normal, mas perante as orientações da Direção Geral da Saúde para diminuir a evolução da Covid-19, muitas são aquelas que têm fixadas nas monstras novas "regras" de utilização, que não permitem, por exemplo, mais de três pessoas dentro do espaço. Em alguns casos, até cadeiras foram retiradas para que a distância social possa ser respeitada.

Do mesmo modo é assegurado que tem sido aumentada a frequência de limpeza e desinfeção das partes das máquinas que estão em contacto com os clientes. Há algumas lavandarias que especificam ainda que é proibida a frequência nas instalações a pessoas maiores de 65 anos, exceto nas primeiras duas horas de abertura.

Sem qualquer reparo do género num destes estabelecimentos situados nas Caxinas, Vila do Conde, Fernanda Dias, 71 anos, e Armando Fernandes, 73, aguardavam tranquilamente, depois de almoço, que duas máquinas acabassem de lavar. Clientes assíduos da lavandaria da Avenida Doutor António Bento Martins Júnior, "a dois passos de casa", o casal vinha a contar "ter de esperar" e ficou perplexo quando viu apenas uma outra cliente, já quase pronta a sair.

"tenho mais cuidado"

"Noutra altura, a esta hora estaria tudo cheio", contou ao JN Fernanda, que embora não se sinta receosa perante a pandemia provocada pelo novo coronavírus, confessa que se tem resguardado mais em casa e até costuma usar máscara.

Já Armando confessou: "Não tenho receio, tenho é mais cuidado e ando sempre a lavar e a desinfetar as mãos", acrescentando que este negócio das lavandarias self-service devem estar "a funcionar nem a 25%".

"Não fosse ser meu marido e não estaria sentada tão próxima", interrompeu Fernanda". Mas a paragem por ali também era curta: "Meia hora. O tempo suficiente para lavarmos quatro edredões", justificou.

Mais à frente, na Rua 5 de outubro, numa outra lavandaria self-service, Luís Fernandes, 40 anos, confessou que, perante a Covid-19, sente receio de sair à rua e de ter de frequentar espaços onde esteja muita gente. "Numa altura destas, quem não tem?!", frisou.

Não fosse "não ter outra alternativa" para lavar a roupa e Luís, residente na Póvoa de Varzim, não estaria ali. "Por sorte não está aqui ninguém", confessou.

Numa ronda por mais de duas dezenas de lavandarias self-service, no Porto, Póvoa de Varzim e Vila do Conde, apenas uma neste concelho fechou por precaução.