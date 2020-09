Le Pen envia mensagem de confiança a Ventura sobre ascensão do Chega

Ana Luísa Delgado Hoje às 17:42 Facebook

A francesa Marine Le Pen, eurodeputada e presidente do partido de extrema-direita Frente Nacional, dirige no domingo uma mensagem em vídeo aos participantes do II Congresso do partido Chega, que está a decorrer na Quinta Nova do Degebe, em Évora.

Nesse vídeo, Marine Le Pen manifesta-se confiante na liderança de André Ventura e na ascensão do Chega. "Portugal, o valente e orgulhoso Portugal vai reencontrar convosco, militantes do Chega, o seu justo lugar", afirma.

O italiano Matteo Salvini, líder do partido Liga Norte, será representado por Marco Zanni, presidente do grupo parlamentar da extrema-direita europeia, Identidade e Democracia (ID), que também falará aos militantes do Chega através de um vídeo.

O presidente do ID, o belga e eurodeputado Gerolf Annemans, e o vice-presidente do Grupo, Mayer Bay, serão outros dos convidados internacionais que vão estar presentes no encerramento da II Convenção do Chega.