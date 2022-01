Legislativas: Mulheres têm mais força nas bancadas da Esquerda

Carla Soares Hoje às 09:08 Facebook

Candidatas em lugares elegíveis estão sobretudo no PS e no PSD. Porém, se tivermos em conta o peso dos grupos parlamentares, a maior percentagem é no PAN, seguido do BE e da CDU.

É no PS que existem mais candidatas em lugares elegíveis, seguido do PSD, mas a percentagem de mulheres, em função da dimensão dos respetivos grupos parlamentares, é maior no PAN, depois no Bloco de Esquerda e na CDU (PCP e PEV). Têm mais força nas bancadas da Esquerda, segundo uma análise de Miguel Ângelo Vilela Rodrigues. O diretor do Centro de Investigação em Ciência Política da Universidade do Minho fez uma simulação, aplicando o resultado de 2019 às listas destas eleições legislativas.