Lei da canábis medicinal faz quatro anos, mas só há um produto para doentes

Dois pedidos de autorização para venda nas farmácias estão em avaliação pelo Infarmed há meses.

Quatro anos depois de entrar em vigor a lei que regula a utilização de preparações e de substâncias à base de canábis para fins medicinais, continua a haver apenas um produto à venda nas farmácias: a flor seca. Uma desilusão para os doentes e uma frustração para os partidos que viabilizaram o diploma no Parlamento e hoje pedem mais ação ao Governo e ao Infarmed (ao qual cabe autorizar a comercialização de novos produtos). Enquanto isso, o número de empresas com autorização de cultivo da planta para fins medicinais em Portugal cresce de mês para mês, mas o negócio está focado na exportação.

"Quatro anos e apenas um produto é mesmo muito pouco", resume a presidente do Observatório Português da Canábis Medicinal. Ainda por cima, realça Carla Dias, fruto do trabalho que tem sido feito, "as pessoas e os profissionais de saúde estão cada vez mais conscientes dos benefícios da canábis medicinal, mas, depois, faltam os produtos".