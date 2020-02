Lei da eutanásia irá acautelar seguros de vida

Hermana Cruz Hoje às 11:37 Facebook

Associação de Seguradores teme que pagamento esteja em risco. BE e PAN preveem que a causa de morte seja a doença do requerente.

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) teme que a eutanásia impeça o pagamento de seguros de vida, uma vez que a atual lei apenas contempla casos de suicídio e de homicídio. Mas os partidos garantem que isso não irá acontecer e será acautelada uma solução no debate na especialidade. O caminho pode estar nos projetos do PAN e do BE que consideram que a doença do requerente deve ser considerada a causa de morte.