Lei da paridade deverá abranger eleições regionais

A lei da paridade, que obriga a uma representação mínima de 40% de homens e de mulheres nas listas eleitorais, deverá ser alargada "a todas as eleições", incluindo os sufrágios regionais dos Açores e da Madeira. A medida consta no plano de ação traçado até 2025 no âmbito da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação, que foi submetido esta terça-feira a consulta pública.

O documento prevê, ainda, a elaboração do "relatório sobre o impacto da lei da paridade e eventuais sugestões para o seu aperfeiçoamento", bem como medidas sociais e laborais, como a possibilidade de recusa de banco de horas para trabalhadores com filhos até aos seis anos.

A lei da paridade foi alterada em 2019, obrigando a um limiar mínimo de 40% de representação de ambos os géneros nas listas eleitorais. À data da promulgação, o presidente da República disse não compreender o porquê de não ter aplicabilidade nas eleições regionais. Só que, para isso, o Governo terá de conseguir que as assembleias regionais aprovem a mudança, que consta, também, do programa do PS para as legislativas.