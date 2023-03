Lei da Programação Militar com taxa de execução de 54%

Inês Malhado Hoje às 11:56 Facebook

A taxa de execução da Lei de Programação Militar (LPM), referente ao ano de 2021, situou-se nos 54%, sendo gastos 279 milhões de euros em meios e equipamentos das Forças Armadas. Um valor baixo que se agravou progressivamente após 2019, ano em que entrou em vigor a lei que define o investimento público na defesa militar até 2030.

Recuando a 2019, o investimento público nas Forças Armadas alcançou o montante de 349 milhões de euros, resultando numa "reduzida taxa de execução" de 79% da dotação atribuída. No entanto, este valor diminuiu nos dois anos seguintes.

Apesar de um orçamento maior, em 2020 - primeiro ano da pandemia -, foram investidos 372 milhões de euros (75%) e, em 2021, 279 milhões (54%), menos 97 milhões de euros (21%) face ao ano anterior. Os valores foram divulgados esta quinta-feira num relatório do Tribunal de Contas (TdC), resultantes de uma auditoria de acompanhamento à execução orçamental, financeira e material da Lei de Programação Militar (LPM), durante o período de 2019 a 2021, nas entidades do Ministério da Defesa Nacional e, em particular, nos serviços centrais na Força Aérea Portuguesa.

De acordo com o documento, o montante de execução em 2021 foi inferior ao verificado nos oito anos anteriores, indicando "dificuldades na materialização e edificação das capacidades e dos projetos nos prazos previstos". Olhando para cada um dos serviços da defesa militar, nesse ano a taxa de execução de 54% decresceu de forma acentuada em todos, à exceção do Exército com uma taxa de 88%.

Por outro lado, o relatório mostra que, depois de corrigidas, as dotações estabelecidas na LPM para esses três anos aumentaram significativamente em relação às definidas inicialmente: no valor de 147 milhões de euros, em 2019, de 184 milhões, em 2020, e 185 milhões, em 2021. O TdC esclarece que estes valores são resultantes "da transição de saldos de anos anteriores, de reforços especiais e de reembolsos de IVA, que influenciam o valor disponível das capacidades e dos respetivos projetos".

O Tribunal concluiu, assim, que a análise da LPM e dos respetivos relatórios de execução nesse período de três anos "não evidenciam a adoção do modelo de planeamento por capacidades, nem o contributo das capacidades para concretizar os objetivos que as Forças Armadas devem garantir, à luz de indicadores de economia, eficiência e eficácia", recomendações que já tinha sido feitas pelo órgão supremo de fiscalização, pode ler-se no relatório.

Apenas 55% dos projetos avançaram dentro do planeado

Desta forma, o Tribunal recomenda que o Ministério da Defesa Nacional, aquando da renovação da LPM, avalie a execução e identifique "o grau de intervenção de todas as entidades beneficiárias de verbas inscritas", bem como a adotar medidas para "ultrapassar a persistente e reduzida taxa de execução financeira da LPM".

Citando o relatório de execução da LPM de 2021, o Tribunal aponta ainda que de um total de 69 projetos em execução, com "atrasos passíveis de recuperação até final do prazo planeado" e seis que terminarão para além do inicialmente planeado. Nesse ano, apenas 38 projetos (55%), estavam a ser executados como previsto. A "complexidade e morosidade" para adquirir os equipamentos, a transição de saldos e repercussões da Covid-19 são algumas das causas invocadas nos relatórios da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, mas o TdC salienta que o impacto da pandemia não foi devidamente apurado.

Recorde-se que em setembro do ano passado, a ministra da Defesa Nacional reconheceu que LPM de 2021 teve "um grau de execução anómalo, em comparação com o ano precedente", alertando porém, que "tem de ser vista no prazo de um quadriénio".

Na altura, Helena Carreiras garantiu que "somente 10% do total dos projetos apresentam atrasos críticos, pelo que a esmagadora maioria poderá ser executada dentro do prazo previsto". Ainda assim, a ministra da Tutela anunciou que estão em curso "medidas mitigadoras" para colmatar a baixa taxa de execução.