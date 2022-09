Lei das beatas já rendeu mais de 13 mil euros em multas

Marisa Silva Hoje às 13:05 Facebook

Legislação está em vigor há dois anos. ASAE detetou 193 infrações e GNR levantou 127 autos.

O descarte de pontas de cigarro na via pública e a falta de cinzeiros nos estabelecimentos comerciais, restaurantes e zonas de embarque para transportes resultaram em mais de 13 mil euros de multas ao longo dos últimos dois anos, altura em que entrou em vigor a lei das beatas. Desde então, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) detetou 193 infrações. Já a GNR levantou, desde 2020, 127 autos de contraordenação. Até ao momento, entre as infrações constatadas, há 112 processos com decisão condenatória concluídos e com coimas aplicadas, no valor total de 13 700 euros.

A lei das beatas foi aprovada em setembro de 2019. No entanto, as contraordenações só começaram a ser aplicadas um ano depois. O objetivo era dar tempo às empresas e aos cidadãos para se adaptarem às mudanças. Entre elas, a disponibilização de cinzeiros nos estabelecimentos comerciais e de restauração.