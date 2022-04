Lei de 1995 impede hospitais privados de comprar aparelhos para tratar cancro

Inês Schreck Hoje às 08:01 Facebook

Legislação do Governo de Cavaco faz depender de rácios populacionais instalação de diversos equipamentos para o tratamento do cancro.

Os hospitais privados estão a ser impedidos de adquirir equipamentos médicos pesados, nomeadamente para o diagnóstico e tratamento do cancro, com base numa legislação publicada há 27 anos que impõe um limite de aparelhos por número de habitantes. A Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) assegura que "o Interior do país está a ser penalizado" por um diploma que trava o investimento.

O presidente da APHP, Óscar Gaspar, afirmou na semana passada que a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) está a chumbar pedidos de instalação de equipamentos PET (tomografia de emissão de positrões) - usados em Oncologia, Cardiologia e Neurologia - justificando as decisões com o normativo legal. A legislação é de 1995 e define critérios de distribuição territorial dos equipamentos médicos pesados em função do número de habitantes para hospitais públicos e privados. No caso dos PET só pode haver um por cada milhão de habitantes (ler mais na ficha ao lado).