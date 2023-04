Lei de saúde e segurança no trabalho sem regulamentação desde 2009

A promoção e a vigilância da saúde, a chamada medicina do trabalho, nas pequenas empresas podem ser asseguradas por unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS), de acordo com uma lei de 2009. No entanto, a legislação em causa nunca foi regulamentada. A Direção-Geral da Saúde (DGS) aponta que foram as empresas até três trabalhadores (43,6%) que, em média, mais indicaram não ter serviços organizados de saúde no trabalho.

O artigo 76.º da lei 102/2009 estabelece que "a promoção e a vigilância da saúde dos trabalhadores das nanoempresas e das microempresas (estas últimas sem risco elevado)" podem ser asseguradas por unidades do SNS. No entanto, aponta a DGS, a legislação não está regulamentada, o que significa que, na prática, nenhuma empresa ou trabalhador pode ter a efetiva ajuda do Estado para realizar exames ou consultas de medicina do Trabalho.

Nos documentos publicados esta sexta-feira sobre o Sistema de Indicadores de Saúde Ocupacional, a autoridade de saúde defende que é urgente "retomar esta temática visando aumentar a cobertura dos trabalhadores" das empresas de menor dimensão que devem ter acesso a serviços de saúde no trabalho. A situação é relevante, tendo em conta que se assiste "à diminuição das nano e microempresas" com aqueles serviços, entre os anos de 2010 e 2020, clarifica a DGS.