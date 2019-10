Leiria e Lisboa sob aviso amarelo devido ao vento forte

Hoje às 07:54 Facebook

Os distritos de Lisboa e Leiria estão esta quarta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte com rajadas até 75 quilómetros por hora.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso amarelo para os distritos de Lisboa e Leiria vai estar em vigor até às 19 horas.

O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para esta quarta-feira no continente céu geralmente limpo, temporariamente com períodos de maior nebulosidade nas regiões Norte e Centro até ao início da manhã.

Está também previsto vento fraco a moderado do quadrante norte, temporariamente de sudoeste no sotavento algarvio durante a tarde, soprando moderado a forte no litoral oeste e nas terras altas, por vezes com rajadas até 75 quilómetros por hora.

A previsão aponta ainda para uma pequena descida da temperatura mínima e descida da máxima.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 9 graus Celsius (na Guarda) e os 17 (em Faro) e as máximas entre os 20 (na Guarda) e os 29 (em Évora, Beja e Castelo Branco).