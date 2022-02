Ministério da Segurança Social atribui atraso na entrega ao Tribunal de Contas.

Os beneficiários do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC) vão receber, já este mês, os pacotes de leite, em falta desde setembro. A garantia é dada ao JN pelo Ministério da Solidariedade e Segurança Social, que justifica o atraso com o facto de o Instituto da Segurança Social ter estado "quatro meses a aguardar a decisão do Tribunal de Contas", que acabou por lhe dar razão.