Lembra-se dos "chifres" de Manuel Pinho? Só o canal Parlamento os registou

Rui Pedro Pereira Hoje às 10:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Há um antes e um depois de Manuel Pinho na história do Canal Parlamento: até ao gesto dos "chifres" do ministro da Economia para o deputado do PCP Bernardino Soares, em 2009, a estação "passava pelos pingos da chuva". Mas com o caso que acabou na demissão do ministro da Economia, decisão tomada por Sócrates em pleno debate, o canal ganhou notoriedade.

"Esse momento não será o mais alto, mas, apenas, um aspeto caricato ou marcante destes 18 anos", refere João Amaral, diretor do Gabinete de Comunicação da Assembleia da República (AR), ao JN, a propósito da maioridade do canal, que atingiu na sexta-feira.

A estação está instalada no perímetro da AR, num edifício de dois pisos: há salas de pós-produção áudio, vídeo, um estúdio ou uma área de continuidade e régies. Contam-se 11 profissionais, funcionários do Parlamento e, entre as suas fileiras, o canal já teve Pedro Benevides, o novo subdiretor de Informação da TVI. São fornecidas gratuitamente imagens às televisões e com a RTP há um protocolo para o programa "Parlamento".