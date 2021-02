Lembra-se dos ventiladores da Humanidade? Vão ajudar missões humanitárias

Sandra Alves Hoje às 15:21 Facebook

O ventilador de emergência criado em três meses no âmbito do "Project Open Air" foi adaptado para ser viável em missões humanitárias e aguarda certificação do Infarmed. O mesmo aconteceu com máscaras que podiam ser esterilizadas em micro-ondas. O JN falou com João Nascimento, fundador do projeto, e com Carla Paiva, da Médicos do Mundo, organização que vai fazer chegar os produtos ao terreno.

O ventilador de emergência patenteado em nome da Humanidade foi adaptado em Portugal para ser utilizado em missões humanitárias. "Há cerca de dez protótipos que estão em testes e procedimentos de certificação pelas autoridades portuguesas (Infarmed)", revela ao JN João Nascimento, fundador do "Project Open Air", que em março de 2020 levou à criação de um ventilador "low-cost" que fosse possível produzir em massa e localmente.

Médicos do Mundo leva para o terreno