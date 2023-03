Leonor Beleza quer que a política atraia os melhores

Vencedora do Prémio Universidade de Coimbra de 2023 aponta para os malefícios de um "ambiente de suspeita" sobre os políticos e seus familiares.

Leonor Beleza, vencedora do Prémio Universidade de Coimbra 2023, considera importante que a política atraia os melhores quadros. No entanto, considera que o atual ambiente de suspeita e desconfiança só contribuiu para os afastar. A presidente da Fundação Champalimaud referiu as suas origens familiares e emocionou-se com o prémio atribuído. "Foi aqui que os meus pais se conheceram, tendo ambos estudado Direito nesta Universidade", lembrou.

Seria bom que pudéssemos trazer os melhores para a política como era nos primeiros tempos da democracia, estabelecendo mais incentivos e menos ameaças

"Seria bom que fôssemos capazes de trazer os melhores para a política, como foi nos primeiros anos da democracia, estabelecendo mais incentivos e menos ameaças, mais condições e menos perturbação nas suas vidas e nas dos seus familiares. Seria bom que fosse possível que os melhores aceitassem, por algum tempo, interromper as suas atividades profissionais para servir a comunidade e que lhes fosse possível regressar pacificamente a uma vida dita normal. Foi difícil quando regressei, mas atualmente é difícil uma pessoa arriscar um ambiente de suspeita sobre si própria e sobre a sua família", apontou Leonor Beleza. Salientou, no entanto, que isso não significa que os titulares de cargos políticos são vítimas da situação. "Não sei a receita certa, o que sei é dos perigos. O espaço vazio tende a ser ocupado e não me habituo à ideia de que teremos de nos conformar a viver com os que têm de suportar o desprestígio e a desconfiança", avisa.

Afirmação das mulheres

O reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, entende que Leonor Beleza foi escolhida "pelo seu currículo multifacetado, com passagens bem sucedidas por quase todas as áreas de atividade contempladas no regulamento (cultura, economia, gestão, ciência e inovação)", destacando a sua dedicação "a causas tão estimadas pela Universidade de Coimbra como a saúde, a investigação científica e a partilha de conhecimento com a sociedade, assim como o seu envolvimento em projetos promotores da inclusão e da igualdade".

Ao apresentar a laureada, o diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Carlos Robalo Cordeiro, lembra a dificuldade que as mulheres ainda têm para se afirmar na sociedade. "Leonor Beleza é a quarta das mulheres distinguidas pelo Prémio Universidade de Coimbra, ao lado de 15 companheiros masculinos. Tal facto não faz se não ressaltar as dificuldades que estas mulheres admiráveis tiveram de ultrapassar nas suas carreiras para aceder a este nível de excelência", considera.

Já a presidente da Fundação Santander, Inês Oom de Sousa, destacou o "admirável trabalho" que Leonor Beleza tem desenvolvido desde 2004 na Fundação Champalimaud. "Queremos que este prémio reconheça pessoas que deixam a sua marca", afirmou.