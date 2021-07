Ler e fazer crochet: como superar a espera para a vacina no Porto

Mariana Sousa Lopes Hoje às 19:03 Facebook

No Centro de Vacinação do Cerco, no Porto, as filas para a vacina para a covid são longas e a espera demorada. Sentadas no chão, em pé, entre leituras e até a fazer crochet, cada utente encontra a sua estratégia para passar o tempo. Apesar de nalguns casos a espera ter sido superior a uma hora, o JN não encontrou desistências

No Cerco, às 15.56 horas, ouve-se "14 e 35 horas, pode entrar". Patrícia, de 38 anos, tinha vacina marcada paras as 16.20 horas, mas decidiu chegar mais cedo. "Mas não vale a pena", comenta ao JN. Ainda assim, e apesar de ter algum receio dos efeitos secundários, pretende esperar para se proteger contra a covid-19.

José Ferreira optou por chegar apenas à hora marcada pelo SMS, 15.02 horas. Já com quase uma hora de espera, lê a revista "Notícias Magazine", enquanto aguarda pela primeira dose da vacina. Com 39 anos acredita que a vacinação é a solução para travar a pandemia.

Na outra zona do Centro, destinada para quem vai levar a segunda dose da vacina, Laura Silva espera sentada no passeio pelo marido, que foi chamado para tomar a segunda dose da vacina AstraZeneca. "Mandaram-lhe uma mensagem para vir sem marcação, veio logo. Já cá estamos há uma hora e meia", diz ao JN, pacientes à espera da sua vez.

Luísa tem 53 anos, lê um livro em pé enquanto espera pela sua vez. Comenta que o cenário no centro é semelhante ao dia em que ali foi fazer a primeira toma. São 16 horas e a vacina "devia ter sido às 14.30 horas". Isabel, também de 53 anos, decidiu chegar mais cedo do que a hora da marcação, por isso passa o tempo a fazer crochet, sentada no passeio.

Apesar do tempo de espera, as pessoas aguardam tranquilamente pela sua vez, compreensivos com a demora. Querem estar protegidos do vírus.