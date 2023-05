LerAntesClicarDepois. Saiba como usar a internet de forma segura

Isabella Teixeira Ontem às 23:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Assinala-se nesta quarta-feira o Dia Mundial da Internet e, para reforçar a importância de uma rede mais segura, foi apresentada a campanha #LerAntesClicarDepois, iniciativa que visa informar quais são as práticas corretas e de menor risco que se deve ter no ciberespaço.

A campanha nacional #LerAntesClicarDepois, apresentada esta terça-feira pelo secretário de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa, Mário Campolargo, e pelo Centro Nacional de Cibersegurança, tem como propósito promover um guia pedagógico que visa acabar com comportamentos nocivos, desde repetição de palavras-passe, cadastro das compras online, cyberbullying, passando também pelos possíveis ataques através de endereços eletrónicos, SMS ou telefonemas, e até obter uma consciencialização maior sobre as redes sociais.

A campanha educativa é fruto de um trabalho conjunto com o Conselho Superior de Segurança no Ciberespaço e é constituída por uma brochura informativa, cartões com mensagens de alerta e por um "kit" de vídeos curtos em formato de animação que aborda temas diversos. Terá a duração de três meses.

PUB

O coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, Lino Santos, aborda os principais perigos cibernéticos que as vítimas podem sofrer. "São o vazamento de credenciais, situação que tem um maior foco nesta campanha, e o comprometimento de contas", explicou.

O responsável também menciona quais são as soluções que se deve procurar para a diminuição de ataques. "Trocar sempre de palavras-passe, fazer sempre o backup e atualização do antigo software do seu próprio smartphone", exemplifica Lino Santos.

A campanha deste ano obteve um maior número de parceiros, correspondendo ao objetivo de fazer uma grande divulgação. Assim, ambiciona-se ultrapassar o número da edição anterior de 600 mil visualizações de conteúdos, tanto nas redes sociais como também a nível televisivo. Entre os parceiros estão RTP, Centro Internet Segura, universidades, municípios, empresas e organismos da administração pública.

Através das redes sociais, o propósito da campanha é de fácil identificação, como é exemplo: "o Centro Internet Segura promove a adoção de comportamentos mais seguros, responsáveis e saudáveis na Internet". A iniciativa visa promover a literacia em redes como YouTube, Facebook, Twitter e no Instagram, rede social na qual os jovens são o foco principal, onde estão conteúdos da campanha..