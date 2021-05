Cerca sanitária em Odemira vai ser levantada

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:06, atualizado às 18:49 Facebook

A cerca sanitária em duas freguesias de Odemira será levantada às 0 horas de quarta-feira, antecipou o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que foi informado por António Costa, que se deslocou ao concelho, e que entretanto já anunciou a medida ao país.

O Presidente da República considerou esta terça-feira que o desfecho do caso Odemira, com o levantamento imediato da cerca sanitária e acordos para alojamento de trabalhadores temporários, configura "uma solução satisfatória para todos".

De visita a Melgaço, Marcelo Rebelo de Sousa disser ter sido "informado de dois acordos, um para resolver o problema do alojamento de trabalhadores temporários, no imediato, e outro com a autarquia para converter a situação temporária em mais definitiva, no futuro com fundos europeus nomeadamente". "E também fui informado pelo senhor primeiro-ministro que, assim sendo, seria levantada a cerca sanitária de imediato. Hoje mesmo", anunciou.

Já António Costa, está em Odemira para participar numa "reunião de trabalho e assinatura de protocolos tendo em vista dar resposta às necessidades habitacionais verificadas no concelho", no Cine-Teatro Largo Sousa Prado. O primeiro-ministro confirmou que a cerca sanitária será levantada a partir das 0 horas de quarta-feira.

"Acabou por fazer caminho uma solução de que se falou há alguns dias, de acordo que permitisse ultrapassar, por um lado, as questões jurídicas e, por outro, as questões da sensibilidade pessoal e social que se levantavam no imediato e para o futuro", acrescentou Marcelo. "Fico satisfeito por isto acontecer e permitir ao mesmo tempo desbloquear a situação sanitária que estava a ser um tema de controvérsia ou, pelo menos, um problema na circulação de trabalhadores, na entrada e na saída, na transposição da cerca sanitária". O Presidente da República disse ainda que, no seu entender, este desfecho demonstra que "em democracia, o diálogo, a paciência, a aproximação de pontos de vista, em muitos casos, pode ir facilitando as soluções".

Questionado sobre a sua visão sobre a requisição civil, Marcelo referiu que desde o início defendeu "a hipótese de haver uma evolução para um acordo". "Era preciso tempo e condições para ele [o acordo] que permitisse outro tipo de fórmula para além daquela que estava a ser encarada", referiu, considerando que "a compreensão e evolução da realidade mostraram que havia soluções alternativas". "A solução a que se chegou tem vantagens para todos. É satisfatória para todas as partes", concluiu.

O Presidente da República adiantou que "acompanhou a questão" estes dias em que se encontra de visita ao Minho e refutou que as suas declarações sobre o caso Odemira possam de alguma forma ter interferido no desfecho. "Certamente que os contactos para uma solução destas já vinham de trás. Não se faz da manhã para a tarde, ir e celebrar o acordo", afirmou. Hoje, Marcelo esteve em Caminha, Melgaço e segue este final de tarde para Paredes de Coura, para contacto com a companhia de teatro Comédias do Minho.

O concelho de Odemira tem estado envolvido numa polémica nas últimas semanas devido à falta de condições dos trabalhadores sazonais migrantes e pela cerca sanitária em duas freguesias por causa da pandemia de covid-19.

O Governo já contestou a providência cautelar contra requisição civil do empreendimento Zmar, em Ondemira, apresentada pelos moradores do empreendimento. Na resposta, o Governo invoca "interesse público e nacional" e garante que, devido à "inexistência de outros complexos hoteleiros ou alternativas habitacionais", não há outra solução para realojar os 13 imigrantes que permanecem no Zmar.