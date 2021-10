Levantados 46 autos em fiscalização de autocaravanismo e campismo selvagem

R.N.C. Hoje às 16:30 Facebook

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) realizou no último fim de semana 89 ações de fiscalização, do qual resultaram "46 autos de notícia" sobre autocaravanismo e campismo selvagem. A "Operação Vacances" aconteceu em áreas classificadas de 25 concelhos.

A maioria dos autos diz respeito a autocaravanismo em locais indevidos (40), já seis decorrem de campismo selvagem. A operação envolveu 50 vigilantes da Natureza, apoiados por 22 viaturas.

Do Norte ao Sul do país, foram várias as áreas classificadas abrangidas pela fiscalização do ICNF, nomeadamente Serra da Estrela, Dunas de São Jacinto, Costa Vicentina e Arrábida.

Em comunicado, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas precisa que o objetivo da ação visa "reduzir a prática de autocaravanismo e campismo fora dos locais designados para o efeito", de forma a atenuar consequências nefastas para o ambiente (paisagem, habitats e espécies).