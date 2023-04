Liberais acusam Santos Silva de ser "fruta fora do prazo" e um "incendiário"

O líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, acusou, esta quinta-feira, o presidente do Parlamento, Augusto Santos Silva, de ser um "incendiário" e "fruta fora do prazo".

Em causa, a divulgação de um vídeo no site da Assembleia da República, que foi posteriormente apagado, em que Augusto Santos Silva surge ao lado do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do primeiro-ministro, António Costa, a acusar a Iniciativa Liberal (IL) de "falta de integridade política" pela forma como resolveu se opor à presença do presidente do Brasil, Lula da Silva, no Parlamento.

Recorde-se que, na sessão de boas-vindas a Lula da Silva, a IL fez-se apenas representar pelo seu líder parlamentar, Rodrigo Saraiva. Uma forma de protesto que, segundo diz o presidente da Assembleia da República no vídeo, acabou por "não ser nada", porque "há sempre quem faça pior".

Santos Silva já emitiu uma nota de Imprensa a lamentar a divulgação do vídeo, considerando que se tratava de "uma conversa informal e privada" e garantindo que as legendas não correspondem ao que realmente terá dito.

"O presidente da Assembleia da República nunca se referiu à IL nos termos divulgados", assegura Santos Silva, na referida nota de Imprensa, reforçando-se que, "apesar das deficientes condições sonoras da gravação", o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros "nunca se referiu ao protesto da IL como representando falta de integridade política, mas sim (som não totalmente percetível), o que afirmou foi que o protesto não revelou falta de educação, mas falta de maturidade política".

"Depois da semântica estamos a discutir acústica", reagiu o líder dos liberais, numa conferência de Imprensa, esta quinta-feira, em que ataca duramente o presidente da Assembleia da República, acusando-o de agir em função de "uma agenda política própria", ora se "comportando como um incendiário" ora "apresentando-se aos portugueses como um bombeiro".

"Creio que este comportamento belisca o exercício das funções de quem se apresenta como um líder de fação, mais preocupado com a sua agenda política do que a dignidade dos trabalhos", considerou Rui Rocha, apelidando a conversa divulgada no vídeo como "um comportamento mais próprio de um café e indigno das funções de presidente da Assembleia da República".

Mas o presidente da IL foi mais longe no ataque a Santos Silva, que colou inclusivamente ao antigo primeiro-ministro José Sócrates e acusou de andar, há anos, a "contribuir para a degradação da vida política". "A IL não se deixa ofender por quem tem um percurso de vida ao lado de José Sócrates", assegurou Rui Rocha, defendendo que o vídeo, entretanto apagado, "representa um sistema velho e cansado".

"Para quem é uma fruta fora do prazo, todas as outras frutas parecem que não são suficientemente maduras", atirou o líder dos liberais na direção de Santos Silva, exigindo que o presidente do Parlamento faça um pedido de desculpas públicas aos portugueses, à semelhança do que fez quando se referiu ao Conselho Económico e Social como "feira de gado".