Liberais culpam Costa pela situação na Saúde e exigem explicações

A Iniciativa Liberal responsabilizou, esta terça-feira, o primeiro-ministro pela situação na Saúde e exigiu explicações de António Costa sobre os motivos em concreto que levaram à demissão de Marta Temido.

"É essencial entender se o sr. primeiro-ministro, que aceitou a demissão de imediato, está na prática a assumir o falhanço das opções políticas pelas quais é responsável. O chefe do Governo tem de vir dar explicações ao país", defendeu a Iniciativa Liberal (IL), num comunicado de Imprensa de reação à demissão de Marta Temido.

Para o partido de João Cotrim de Figueiredo é preciso conhecer os motivos em concreto de um anúncio feito de madrugada. "É fundamental perceber os motivos invocados pela ministra no momento da demissão. Que condições deixaram de existir esta madrugada? Que dado novo ou evolução recente levaram a esta decisão que, em face do estado de degradação do sistema de saúde ou mesmo dos casos particularmente trágicos que todas as semanas se sucedem, já poderia ter acontecido há meses?", especificam os liberais.

Mais. Para a Iniciativa Liberal, o primeiro-ministro deve também explicar ao país o que vai fazer agora. "Dizer, com clareza, que orientações políticas vai dar ao novo titular da pasta. Se António Costa optar por uma solução de continuidade de políticas e de responsáveis, continuará, também, a ser o maior responsável pelo estado calamitoso do SNS", considera o partido.

Os liberais defendem, assim, "uma reforma profunda do sistema, baseada na concorrência entre prestadores e na liberdade de escolha dos doentes".