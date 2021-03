Liberais lamentam a existência de quatro planos de desconfinamento

JN/Agências Hoje às 16:57 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Iniciativa Liberal lamentou esta segunda-feira o surgimento de "quatro planos de desconfinamento" da população, em virtude da pandemia de covid-19, e a ausência de uma estratégia de testagem maciça, após reunião de peritos e responsáveis políticos.

Cotrim de Figueiredo, em declarações aos jornalistas nos Passos Perdidos do parlamento, afirmou que "há uma noção de falta de urgência, de improviso, em relação a esta matéria que choca muito registar".

"Más notícias: aparecem no dia 8 de março, quando se presume que o Governo vá anunciar dia 11 aquilo que se passará ainda esta semana e na próxima, sempre em cima do joelho, quatro planos de desconfinamento, não um, mas quatro e que não são totalmente compatíveis entre si - alguns deles com aspetos preocupantes relativamente ao caráter restritivo das medidas, durante demasiado tempo", condenou.

O deputado único dos liberais questionou: "por que é que estamos, mais uma vez, à última hora, sem preparação e em cima do joelho, a fazer isto?".

"Não ficámos com nenhum plano de testes que possa acompanhar o plano de desconfinamento e, se assim for, não há suficiente segurança para as pessoas poderem aderir", criticou ainda, sublinhando igualmente a falta de dados no encontro de hoje sobre o plano de vacinação uma vez que o coordenador, vice-almirante Gouveia e Melo, não participou na reunião.