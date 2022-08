Liberais querem conhecer algoritmos de previsão dos incêndios

Hermana Cruz Hoje às 15:53 Facebook

A Iniciativa Liberal pediu, este domingo, à secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, pormenores sobre os algoritmos que o Governo terá para fazer previsões sobre áreas ardidas.

Em causa estão declarações da secretária de Estado da Administração Interna a desvalorizar os 92 mil hectares de área ardida este ano. Patrícia Gaspar considerou que se trata de um número inferior ao que seria esperado, face às condições meteorológicas que o país tem atravessado.

"Se considerarmos a severidade meteorológica, os algoritmos e dados dizem que a área ardida que deveríamos ter deveria ser 30% superior. Significa que apesar da complexidade, o dispositivo tem estado a responder bem", sustentou Patrícia Gaspar, em entrevista na SIC Notícias na sexta-feira à noite.

Perante o que a Iniciativa Liberal considera ser uma possível "valiosa informação científica", o partido de João Cotrim de Figueiredo entregou, este domingo, no Parlamento, um requerimento a questionar a secretária de Estado da Administração Interna sobre a forma "como esses dados estão a ser utilizados e que projeções é possível fazer com base neles em termos de planeamento e combate a incêndios".

"Os algoritmos foram desenvolvidos por equipas do próprio Ministério ou tiveram contributo de entidades científicas externas? Os algoritmos permitem efetuar previsões de área ardida para a totalidade da época de incêndios ou apenas para intervalos mais curtos? Os algoritmos permitem fazer previsões para a totalidade do território nacional?", são algumas das questões colocadas pelos liberais a Patrícia Gaspar, num requerimento assinado por todos os deputados do grupo parlamentar.