Liberalismo conquistou o país há dois séculos

Revolução Liberal de 1820, que teve origem na Invicta, recuperou o país das mãos dos ingleses e lutou contra o absolutismo. Cidade comemora com extenso programa municipal.

São cinco da manhã do dia 24 de agosto de 1820. O Campo de Santo Ovídio, no Porto, enche-se de soldados que proclamam em uníssono: "Acabou o sofrimento!". Há 200 anos, a cidade uniu-se e foi o epicentro da Revolução Liberal. Em poucos dias, todas as autoridades aderiram ao movimento que recuperou o país, já fragilizado pelas invasões francesas, das mãos dos ingleses. A proclamação no Campo de Santo Ovídio, atual Praça da República, marcava, assim, o início do Liberalismo.

Para comemorar o bicentenário, a Câmara do Porto preparou um vasto programa com cerca de 50 eventos, desde exposições e colóquios a programas musicais, que se prolongam até dezembro.