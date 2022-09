Licenciados a dar aulas vão ganhar menos 350 euros do que professores de carreira

Mais de mil horários já foram enviados para contratação direta pelas escolas desde 1 de setembro.

Os licenciados contratados pelas escolas para darem aulas ganham quase menos 350 euros do que um professor, no primeiro escalão da carreira, com horário completo. Este ano, a porta está escancarada para o recrutamento destes profissionais. A legislação foi atualizada para a contratação de licenciados pós-Bolonha e os avisos relativos aos concursos serão divulgados junto de universidades e centros de emprego, divulgou o ministro da Educação. O ano letivo arranca esta semana para mais de um milhão de alunos. Será uma abertura "tranquila", garante João Costa. Mas ensombrada pela falta de professores.

O salário de um professor no 1.º escalão da carreira (índice 167) ronda os 1500 euros ilíquidos. Os licenciados recrutados pelas escolas ganham pelo índice 126, aplicado aos técnicos especializados sem certificado de aptidão profissional: 1159 euros brutos, no caso de um horário completo, explica o líder da Fenprof.