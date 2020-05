Lições da pandemia vão reduzir infeções hospitalares no SNS

Carla Sofia Luz Hoje às 10:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Três em quatro infeções hospitalares são evitáveis e podem matar ou roubar anos de vida aos pacientes. A pandemia de covid-19 trouxe novos hábitos às unidades de saúde nacionais, com o uso permanente dos equipamentos de proteção individual e o reforço das medidas de higiene, em particular da lavagem das mãos. Esse "enorme legado" pode ser decisivo, antevê José Artur Paiva.

O diretor do Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e das Resistências aos Antimicrobianos da Direção-Geral da Saúde (DGS) acredita que, se as boas práticas perdurarem, a "incidência de infeções associadas a cuidados de saúde vai acabar por diminuir".

A prevalência das infeções hospitalares já segue o sentido descendente em Portugal. Os últimos dados, recolhidos no inquérito da DGS à maioria dos hospitais, mostram que o número de doentes internados que adquiriram infeções reduziu de 11 para sete em cada cem pacientes entre 2011 e 2017. "No entanto, o espaço de melhoria é ainda enorme", sublinha José Artur Paiva, admitindo que nunca serão totalmente eliminadas, "até porque as intervenções são cada vez mais complexas" e os doentes mais idosos e frágeis.