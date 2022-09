Líder da comunidade chinesa nunca ouviu falar de esquadras ilegais

O líder da comunidade chinesa em Portugal não tem conhecimento de nenhum esquadra ilegal da polícia chinesa a funcionar em território nacional.

Y Ping Chow diz que a denúncia da Iniciativa Liberal (IL) "põe em causa o trabalho da polícia portuguesa" e que "é preciso provas" para fazer afirmações desta gravidade. Se as há, "então que as entreguem às entidades oficiais".

PUB

"Nunca tive conhecimento de qualquer esquadra, nem de nenhum cidadão que tenha sido repatriado. Não compreendo como é que surge esta notícia. Isto põe em causa o trabalho das entidades oficiais portugueses, principalmente a polícia", afirma Y Ping Chow, que, há 20 anos, preside à Liga dos Chineses em Portugal e é, há 22 anos, conselheiro do Alto Comissariado para as Migrações.

O chinês, que vive há 60 anos em Portugal, diz que o governo chinês "faz tudo" para respeitar as leis dos países onde tem cidadãos emigrados e garante que, os números desmentem a denúncia de Cotrim Figueiredo: "Nos últimos anos, a comunidade chinesa a viver em Portugal têm-se mantido estável. São 35 a 40 mil (contabilizando os filhos de cidadãos chineses já nascidos em Portugal). A comunidade está satisfeita com Portugal, os portugueses acolheram-nos bem e estamos felizes".

Se alguma diminuição houve - e ainda assim "pouca", garante -, diz, deve-se apenas à pandemia que levou muitos a regressarem temporariamente à China, seja por causa dos negócios, seja para cuidarem de familiares.

O relatório da Safeguards Defenders

A denúncia foi feita, na quinta-feira, no Parlamento pelo líder da IL. Cotrim Figueiredo citou um relatório da Organização Não Governamental (ONG) Safeguards Defenders para questionar o primeiro-ministro, António Costa, sobre a existência de esquadras informais da polícia chinesa, articuladas com o Partido Comunista Chinês, a funcionar em Portugal. O líder da IL quer saber o que está a ser feito para "parar estas patentes violações dos direitos humanos".

De acordo com o relatório, a operação do governo chinês "110 Overseas" começou em 2018. O objetivo seria repatriar cidadãos chineses para a China à revelia das autoridades do país de acolhimento. O documento publicado pela ONG diz que, entre abril de 2021 e julho de 2022, 230 mil chineses em todo o mundo foram "forçados" a regressar à China e que nem todos estavam acusados de qualquer crime.

Para "forçar" o regresso, usam mecanismos como negar aos filhos dos alvos, que ainda residem na China, o direito à educação, limitar ou punir os membros da família "por associação".

Nos cinco continentes, a Safeguards Defenders identificou já 54 esquadras informais. Em Portugal haverá três: Lisboa, Vila do Conde e Madeira.

Perante a questão de Cotrim Figueiredo, António Costa garantiu não ter conhecimento do caso: "A resposta é muito fácil: não tenho nenhum conhecimento e seguramente os serviços também não. Mas recomendava-lhe que transmitisse isso à Procuradora Geral da República", respondeu António Costa.