Líder da JS pede legalização da canábis e regulamentação da prostituição

O secretário-geral da JS apresentou, este domingo, em congresso um conjunto de moções setoriais, entre as quais se defende, em nome dos direitos, liberdades e garantias, a legalização do consumo de canábis e a regulamentação da prostituição.

"Quem ganha com o comércio subterrâneo de canábis e da exploração sexual? Ganham os proxenetas e os traficantes. Ganham os fortes, perdem os fracos", declarou Miguel Costa Matos perante os delegados socialistas presentes no 23º Congresso Nacional do PS, Portimão Arena.

Miguel Costa Matos considerou que a legalização do consumo de canábis e a regulamentação da prostituição são questões de direitos, liberdades e garantias.

No que respeita à prostituição, o líder da JS considerou essencial a proteção dos trabalhadores do sexo, prevenindo fenómenos como a violência sexual e a criminalidade. Em matéria de canábis, apontou casos em que a adulteração do produto com consequências graves no plano da saúde.

"Sei que são propostas irreverentes, mas não podemos ficar indiferentes", declarou o líder dos jovens socialistas.

Perante o Congresso, Miguel Costa Matos apresentou de forma resumida os objetivos de outras moções setoriais apresentadas pela JS, a começar pela regionalização.

"Ou referendo ou revisão constitucional. Não podemos esperar até que haja outro Presidente da República no Palácio de Belém", afirmou.

Miguel Costa Matos falou ainda sobre o caráter essencial de Portugal proceder à antecipação das metas de neutralidade carbónica e considerou "inaceitável" a situação dos jovens perante o mercado de trabalho.

As moções setoriais que foram apresentadas neste Congresso apenas serão discutidas e votadas numa das próximas reuniões da Comissão Nacional que hoje será eleita pelos delegados.