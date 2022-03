Líder distrital não quer Rio no Conselho de Estado

Hermana Cruz Hoje às 17:49 Facebook

O líder da Distrital do PSD de Coimbra diz que não faz sentido que Rui Rio seja indicado para conselheiro de Estado, uma vez que vai sair da liderança até julho. Paulo Leitão quer que o assunto seja discutido no Conselho Nacional de segunda-feira.

O líder da Distrital de Coimbra quer discutir no Conselho Nacional de segunda-feira a estratégia e o perfil das personalidades a indicar pelo PSD para diversos cargos, como a direção do grupo parlamentar e o Conselho de Estado. Para Paulo Leitão, não faz sentido, por exemplo, que o atual presidente do partido, Rui Rio, continue a ser conselheiro nacional, mesmo depois de ser substituído na liderança.

Como Rui Rio deverá manter-se na liderança do partido até julho, estará nas suas mãos a indicação de nomes para a bancada do PSD e cargos de nomeação como o Conselho de Estado, onde normalmente é o presidente do partido a ter assento.

"Parece-me completamente descabido que o dr. Rui Rio se venha a indicar novamente para o Conselho de Estado, privando assim, muito provavelmente, o próximo líder de ter assento neste órgão, pelo calendário eleitoral que adotou", justifica Paulo Leitão.

Capacidade de oposição

Por isso, o dirigente de Coimbra quer que, no Conselho Nacional de segunda-feira, se discuta não só a data das diretas mas também as linhas estratégicas até à próxima liderança, definindo, por exemplo, o perfil das personalidades a indicar para nomeações.

"Esta auscultação, debate e reflexão assumem especial importância, visto que apesar deste (o presidente do PSD)ter legitimidade formal para tomar decisões sobre os temas elencados, esta não deverá ter influência na capacidade de fazer oposição da próxima liderança", justifica Leitão.

Por isso, o líder do PSD/Coimbra pediu ao presidente do Conselho Nacional para incluir a discussão na agenda.