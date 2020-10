Líder do CDS contra aplicação obrigatória apela a recuo do Governo

JN/Agências Hoje às 19:59 Facebook

O líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, manifestou esta quinta-feira a sua oposição ao uso obrigatório da aplicação StayAway Covid, apelando ao Governo para que recue na intenção e aposte numa campanha de sensibilização para uma adesão massificada.

"A única coisa que o Governo não pode fazer numa altura em que estamos a combater uma pandemia é, com a sua prepotência, dividir os portugueses e, ao mesmo tempo, permitir que as opiniões se extremem em polos completamente opostos", afirmou Francisco Rodrigues dos Santos.

O líder dos centristas, que falava aos jornalistas no final de uma ação de campanha na Madalena, ilha do Pico, no âmbito das eleições legislativas regionais dos Açores, agendadas para 25 de outubro, pediu ao Governo liderado por António Costa "bom senso" e um "recuo" em relação a esta matéria, sugerindo, em alternativa, uma "mega campanha de sensibilização" que promova "uma adesão em grande escala à instalação desta aplicação".

"Só conseguindo uma massificação na adesão à mesma é que se torna um instrumento útil à pandemia. E se [o Governo] está a obrigar os portugueses, à revelia do que está consagrado na Constituição, a adotar a instalação de um aplicação que não desejam o efeito vai ser perfeitamente o inverso", acrescentou, acusando o executivo de "limitar a liberdade" dos cidadãos.