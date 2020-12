Líder do CDS em isolamento após contacto com líder da Juventude Popular

Hermana Cruz Hoje às 16:46 Facebook

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, está em isolamento profilático, por ter estado em contacto com o líder da JP, Francisco Moita, que está infetado.

O CDS-PP cancelou, esta quarta-feira, toda a agenda do seu líder, Francisco Rodrigues dos Santos, por se encontrar em isolamento profilático, desde o passado sábado.

Segundo apurámos, Francisco Rodrigues dos Santos, encontra-se em isolamento, por ter estado com o líder da Juventude Popular, Francisco Moita, na cerimónia de evocação dos 40 anos da morte, em Camarate, do ex-ministro da Defesa, Adelino Amaro da Costa. Uma cerimónia organizada pelo Instituto Amaro da Costa (IDL), que consistiu na colocação de uma nova placa evocativa na casa onde nasceu Adelino Amaro da Costa, na Rua Luís de Camões, em Algés.

Nessa cerimónia, participaram várias personalidades centristas como o ex-líder Ribeiro e Castro e Luís Queiró, além do presidente da JP, Francisco Moita, que entretanto testou positivo para a covid-19.

Foi por causa desse contacto com Francisco Moita que o líder do CDS-PP se encontra em isolamento desde o passado sábado. A situação deverá manter-se até dia 14, segundo o JN apurou, quando deverá fazer um teste à covid-19. Prevê-se que o isolamento de Francisco Rodrigues dos Santos termine no próximo dia 18.