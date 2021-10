Líder do PSD/Porto anuncia apoio a Rangel

Hermana Cruz Hoje às 11:45 Facebook

O líder da Distrital social-democrata do Porto, Alberto Machado, vai anunciar, esta sexta-feira, o seu apoio pessoal à candidatura de Paulo Rangel à liderança do PSD.

Há dois anos, a Distrital do Porto, um dos grandes esteiros de Rui Rio na liderança social-democrata, manteve-se neutral nas diretas que defrontaram o atual presidente do partido, Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz. Agora, as críticas sucedem-se. Hoje, o líder da Distrital do Porto, Alberto Machado, vai anunciar o seu apoio pessoal à candidatura de Paulo Rangel.

O anúncio, que será feito ao final da tarde, surge depois de Alberto Machado ter criticado a proposta de Rui Rio para se adiarem as diretas. Uma proposta que disse ter visto com "perplexidade", até porque considera que a maior parte dos dirigentes já decidiram quem pretendem apoiar.

Agora, Alberto Machado coloca-se ao lado do homem que Rui Rio acusa de tentar "assaltar o poder" no partido. E no braço-de-ferro por apoios no Porto que liderou como autarca, durante 12 anos, Rui Rio perde para a alternativa de Paulo Rangel.